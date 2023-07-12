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لبنان

رسالةٌ من قائد الجيش لعددٍ من "التلامذة الضباط".. ماذا قال لهم؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 11:57
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حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة مناورة قتالية بالذخيرة الحية في مزرعة حنوش ــ حامات، نفذها تلامذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية.
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وحاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها نقاطا عدة حساسة في المنطقة، واستخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، والطوافات والطائرات.

وفي ختام المناورة، توجه العماد عون إلى التلامذة الضباط بكلمة نوه فيها بـ"أدائهم وبالاحتراف الذي أبدوه"، وقال: "أنتم نخبة الجيش، أثبتم خلال سنوات التدريب الثلاث في الكلية الحربية أنكم على قدر المسؤولية، وأنكم جديرون بالثقة نتيجة ما أظهرتموه من انضباط واحتراف والتزام، وظهر ذلك واضحاً اليوم خلال المناورة".

أضاف: "كلما تدربنا وبذلنا العرق خففنا خسارة الدماء. تتخرجون قريباً ضباطاً وتتولون مهماتكم في الوحدات. أمامكم مرحلة طويلة ومليئة بالتحديات، وإني على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية".
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