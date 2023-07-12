تأجيلُ زيارة "نيابية" إلى مزارع شبعا.. ما السبب؟

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، اليوم الأربعاء، أنه تمَّ إرجاء زيارة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، التي كانت مقررة يوم غد الخميس من أمام مجلس النواب الى مزارع شبعا (مزرعة بسطرة المحررة) ومنطقة الوزاني، مقابل بلدة الغجر الحدودية، إلى موعد يحدد لاحقاً، بسبب التطورات الأمنية على الحدود في الجنوب.

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