جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق

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ووفقاً لمندوبةفي الشمال، فقد أسفرَ الإشكال عن قتيلٍ يُدعى "ع.م." إضافة إلى جريحين.وعلى الفور، عملت دوريَّة من الجيش على تطويق الإشكال، كما نفذت عمليات دهمٍ لمنازل مُطلقي النار.