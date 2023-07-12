إنخفاض طفيف بسعر صرف الدولار مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 و91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 91300 و91600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement