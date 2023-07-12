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لبنان

تطوّر جديد على خطّ "الرئاسة" في لبنان.. لودريان اقتنع بهذا الأمر

Lebanon 24
12-07-2023 | 14:13
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ الموفد الفرنسيّ الخاص بلبنان جان إيف لودريان إقتنع بسقوط المبادرة الفرنسيّة الرئاسية السابقة وبضرورة الذهاب إلى خيارٍ رئاسي ثالثت وإلى تسوية بين القوى السياسيّة اللبنانية.
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وكان لودريان التقى المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، نزار العلولا، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، كما تمّ البحث بآخر تطورات الملف اللبناني، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرّر أن يصل لودريان الإثنين المقبل إلى لبنان، في زيارة هي الثانية بعد تلك التي قام بها بعيد جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة في 14 حزيران الماضي.
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