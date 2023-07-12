تطوّر جديد على خطّ "الرئاسة" في لبنان.. لودريان اقتنع بهذا الأمر

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وكان لودريان التقى المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، نزار العلولا، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، كما تمّ البحث بآخر تطورات الملف اللبناني، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".ومن المقرّر أن يصل لودريان الإثنين المقبل إلى لبنان، في زيارة هي الثانية بعد تلك التي قام بها بعيد جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة في 14 حزيران الماضي.