أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليويّ لـ"لبنان24" أنّ خدمة الـ30 دقيقة المجانية التي قُدّمت للمواطنين من شركتي "ألفا" و "تاتش" في إطار حملة "خلينا نتحاور"، محصورة فقط بيوم الأربعاء 12 تموز، وبالتالي ستنتهي بعيد مُنتصف هذه الليلة.

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وأشارت المصادر إلى أنَّه لا معلومات عن تمديد هذه الخدمة حتى الأيام المقبلة، لافتةً إلى أنه في ما خصّ "أوجيرو"، فإنه تمت زيادة إستخدام الإنترنت 50 غيغابايت و1000 دقيقة تخابر عن شهر تموز، وذلك وفق ما أعلن مكتب وزير الإتصالات جوني القرم في وقتٍ سابق.