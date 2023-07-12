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لبنان

ركابها نجوا بأعجوبة.. سيارة تجتاحُ واجهة معرضٍ في صيدا!

Lebanon 24
12-07-2023 | 15:58
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وقع حادث سيرٍ مروّع عند الأوتوستراد الشرقيّ لمدينة صيدا، مساء اليوم الأربعاء، إذ اجتاحت سيارة رُباعية الدفع من نوع "BMW" واجهة معرض للسيارات، ما أدّى إلى تحطم زجاج واجهة المعرض والقاعدة الحديدية للخيمة.
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وعلى الفور، حضرت عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وتم العمل على معاينة السائق وعائلته والتأكد من عدم إصابتهم بجروح.
 

 
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