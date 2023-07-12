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لبنان

"حزب الله" يستنكر توقيف سهى بشارة في اليونان: ما حصل غير قانوني وإنصياعٌ لإسرائيل

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:02
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استنكرت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها.‏
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واعتبر الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ "هذه الخطوة مرفوضة بالكامل وغير مُبرّرة وتتعارض مع القوانين الأوروبية ‏التي تدّعي حماية حقوق الإنسان‎"، مؤكداً أنّ "احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عمل غير قانوني وانصياع ‏لكيان العدو الإسرائيلي‎".‏

وختم البيان: إنّنا إذ نُوجّه التحية ونُعبّر عن تضامننا مع المناضلة بشارة، ندعو الحكومة اللبنانية ‏إلى القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه بشارة واتخاذ الخطوات والإجراءات ‏المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية‎".
 
 

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