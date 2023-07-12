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لبنان
نائب رئيس الحكومة: أستبعد التجديد والتمديد لرياض سلامة
Lebanon 24
12-07-2023
|
16:08
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أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لن يقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو التجديد له".
وفي حديثٍ عبر قناة ومنصة "المشهد"، لفت الشامي إلى أنه "لا يملك أيّ معلومة عن طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري التمديد لرياض سلامة"، وقال: "لا يجب أن يعيّن حاكم جديد لمصرف لبنان في غياب رئيس للجمهورية، ومن السيناريوهات المطروحة في نهاية ولاية رياض سلامة، استلام النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية".
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ولفت الشامي إلى أنّ "اسم الوزير السابق جهاد أزعور كان مطروحاً لحاكمية مصرف لبنان"، وأردف: "مع هذا، فإننا أظن الأخير لم يعد مُرحّباً بالفكرة بعد ترشيح اسمه إلى رئاسة الجمهورية".
وفي السياق نفسه، شدد الشامي على أنّ "منصب حاكم مصرف لبنان يجب أن يحظى بقبول وطني"، مستبعداً التجديد والتمديد لرياض سلامة.
وفي موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي، اعتبر الشامي أنّ "مجلس النواب ومصرف لبنان يتحملان مسؤولية التأخير في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد، بسبب الشعبوية التي يتعامل بها البعض مع هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ "نصف الإصلاحات التي طلبها الصندوق قد نُفّذت حتى الآن، لكنّ الاتفاق النهائي لم يحصل بعد".
ورداً على سؤال عن إعادة أموال المودعين، أجاب: "الحكومة تعمل قبل صندوق النقد على إعادة 100 ألف دولار لكل فرد من صغار المودعين ولكن على دفعات. كذلك، فإنّ أموال كبار المودعين ستُردّ أيضا، لكن على مدة أطول، خصوصاً أنه بإمكان كبار المودعين الانتظار أكثر".
وعلى صعيدٍ آخر، اعتبر الشامي أنّ موضوع خيمتَي "حزب الله" على الحدود الجنوبية، سيُحلّ سلمياً.
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