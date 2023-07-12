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لبنان

بحضور عدد من الوزراء.. مؤتمر صحافي لنقابة "اصحاب ومستثمري بيوت الضيافة"

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:18
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عقد المجلس التنفيذي لنقابة "أصحاب ومستثمري بيوت الضيافة" مؤتمراً صحافياً، في مركز النقابة في مبنى sequoia - العادلية، في حضور وزراء الاعلام والسياحة والبيئة والعمل في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وليد نصار، ناصر ياسين ومصطفى بيرم .
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وتحدث رئيس النقابة رمزي سلمان عارضاً واقع القطاع "الذي ما زال ينمو ويتطور يوماً بعد يوم، وأصبح من أحد عوامل جذب السواح والمقيمين في لبنان للسياحة الداخلية"، وأضاف: "ما يجري انعكس إيجاباً على تعزيز الوضع المادي لأصحاب بيوت الضيافة، كما أنّ الطريقة الاحترافية في تقسيم بيوت الضيافة جذبت السياح، والجميع بدأ يتفاعل مع ظاهرة بيوت الضيافة".
 
وأردف: "تجدر الاشارة إلا أنّ الدور الكبير لوزارة السياحة من خلال تواصلها مع هذا القطاع، انعكس ايجاباً وكان عاملاً متكاملاً ساهم في نهضة هذا القطاع".
 
وشكر سلمان وزير السياحة "الذي ساهم وساعد في تأسيس هذه النقابة التي انطلقت من مكتبه"، كما وشكر الحاضرين، متمنياً أن "يبقى هذا القطاع مزدهراً في ظل الازمات التي يمر فيه لبنان".
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