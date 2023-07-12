Advertisement

لبنان

الجميّل التقى فرونتسكا: لوضع خطة عملية تُسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1086962-638248010798529026.png
Doc-P-1086962-638248010798529026.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قبيل سفرها الى نيويورك لعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الأمن.
 
وشدد رئيس الكتائب خلال اللقاء على "ضرورة التفريق بين الفريق الذي سعى ويسعى الى تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، بما يناسب مصلحة لبنان واللبنانيين، وبين الفريق الذي يعطل الاستحقاق لإبقاء لبنان رهينة وفرض مرشح يخدم مصالحه"، مؤكداً "ضرورة أن يتخلى الطرف المعرقل عن أسلوبه ويذهب الى انتخاب رئيس وفقاً للأصول الديمقراطية والدستور".
 
وفي موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، أكد الجميل "وجوب وضع خطة عملية تُسهل عودة اللاجئين الى سوريا بالتعاون بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة وتقديم الدعم المادي لهم في بلدم لتشجيعهم على العودة الى بلدهم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-12
17:05 | 2023-07-12
16:52 | 2023-07-12
16:41 | 2023-07-12
16:18 | 2023-07-12
16:08 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website