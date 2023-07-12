الجميّل التقى فرونتسكا: لوضع خطة عملية تُسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قبيل سفرها الى نيويورك لعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الأمن.

وشدد رئيس الكتائب خلال اللقاء على "ضرورة التفريق بين الفريق الذي سعى ويسعى الى تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، بما يناسب مصلحة لبنان واللبنانيين، وبين الفريق الذي يعطل الاستحقاق لإبقاء لبنان رهينة وفرض مرشح يخدم مصالحه"، مؤكداً "ضرورة أن يتخلى الطرف المعرقل عن أسلوبه ويذهب الى انتخاب رئيس وفقاً للأصول الديمقراطية والدستور".

وفي موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، أكد الجميل "وجوب وضع خطة عملية تُسهل عودة اللاجئين الى سوريا بالتعاون بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة وتقديم الدعم المادي لهم في بلدم لتشجيعهم على العودة الى بلدهم".