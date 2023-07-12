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لبنان

كرامي: لا قيمة قانونيّة لقرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين في لبنان

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:41
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اعتبر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي أنّ "قرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين في لبنان ليست له أي قيمة قانونية"، معتبراً أن ذاك البرلمان "يخرق القانون الدولي لتدخله في شؤون سيادية تتعلق بدولٍ أخرى". 
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وفي بيان له، اليوم الأربعاء، تمنّى كرامي أن يُسارع البرلمان اللبناني ويصدر قراراً يتعلق بموضوع النازحين السوريين، مؤكداً أن "مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة برلمانياً باتخاذ قرارات تتعلق بلبنان وبالملفات اللبنانية السيادية".
 
 
 
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