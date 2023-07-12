كرامي: لا قيمة قانونيّة لقرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين في لبنان

اعتبر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي أنّ "قرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين في لبنان ليست له أي قيمة قانونية"، معتبراً أن ذاك البرلمان "يخرق القانون الدولي لتدخله في شؤون سيادية تتعلق بدولٍ أخرى".

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