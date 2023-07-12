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لبنان

التوتر يتجدّد.. إطلاق نار يطال مُسيّرات إسرائيليّة فوق بلدات جنوبية!

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:52
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ذكرت قناة "الجديد"، أنهُ تمّ تسجيل إطلاق نار عند الحدود الجنوبية لبعض الوقت خلال هذه الليلة من دون معرفة السبب.
 
وبحسب القناة، فإنّ الهدوء يُخيّم على الأجواء في الوقت الرّاهن. 
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كذلك، أفادت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3" عن تسجيل إطلاق نارٍ هذا المساء باتجاه مسيرات إسرائيلية فوق بلدات مجدل زون وشيحين وياطر ورامية في القطاع الغربي.
 
 
ويأتي هذا التطور بعد حادثة حصلت، مساء اليوم في بلدة البُستان الحدودية، وتحديداً قبالة موقع بركة ريشة، وأسفرت عن إصابة 3 شبان قيلَ أنهم تابعون لـ"المقاومة" بجروح طفيفة، إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة وإطلاق النار عليهم خلال محاولة اقترابهم من السياج الحدودي.
 
 
وإثر ما جرى، منع الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" المواطنين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشة، وبدأ الجانبان التحقيق في طبيعة الانفجار.
 
وفي أول تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، غرّد المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي عبر تويتر قائلاً : "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق اليوم الى السياج الأمني عند الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدهم الجيش الاسرائيلي مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".
 
وأشار إلى أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة، مؤكداً أنهم جيش الإحتلال "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".
 
بدورها، أكدت "اليونيفيل" أنها فتحت بدأت تحقيقاتها في التقارير المتعلقة بالحادث الذي وقع عند الخط الأزرق جنوب لبنان. 
 
وحثت "القوات الدولية" كل الأطراف على وقف أي أعمال تؤدي إلى التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
 
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