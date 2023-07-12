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لبنان
الرهان قائم داخل "الثنائي"
Lebanon 24
12-07-2023
|
18:00
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ما يزال الرهان قائماً داخل "الثنائي" حول كيفية كسب الحلفاء والأصدقاء إلى البرنامج الرئاسي، عندما يحين الوقت لملء الفراغ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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