الرهان قائم داخل "الثنائي"

ما يزال الرهان قائماً داخل "الثنائي" حول كيفية كسب الحلفاء والأصدقاء إلى البرنامج الرئاسي، عندما يحين الوقت لملء الفراغ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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