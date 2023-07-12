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لبنان

تصعيد "إسرائيلي" مضبوط بسقفٍ أميركي يمنع الإنزلاق الى المجهول

Lebanon 24
12-07-2023 | 22:49
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كتبت هيام عيد في" الديار":على الرغم من أن الهواجس الأمنية تبقى حاضرةً في أي مكان، بنتيجة الشغور الرئاسي والإنسداد السياسي على خطّ التواصل والحوار، فإن أوساطاً نيابية مطلعة تؤكد بأن منسوب المواجهة المحتملة على الحدود الجنوبية، ما زال تحت مستوى الخطر من أي انزلاقٍ نحو تصعيدٍ أمني غير مسبوق، على خلفية الإعتداءات "الإسرائيلية" على السيادة اللبنانية على الجزء اللبناني من بلدة الغجر، أو بسبب استمرار التهديد والتهويل من قبل "إسرائيل" للبنان، وتوجيه الإنذارات المتتالية عبر الوسائل الديبلوماسية من أجل تسوية ملف خيمتي المقاومة في مزارع شبعا، في سياق السعي إلى الحلول الديبلوماسية بعيداً عن أية مواجهة عسكرية.
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ولا تجزم هذه الأوساط بأن صورة الواقع الحدودي مستمرة على حالها في المدى الزمني المنظور، في ظل ارتفاع منسوب الحماوة على أكثر من صعيد، لكنها وفي الوقت نفسه لا تتوقع أن تتخطى المسألة سقفاً محدداً يؤدي إلى ضبط التطورات العسكرية، ويُبقي الجبهة الجنوبية بمنأى عن الإنفلات والتدهور بشكلٍ واسع.
التلويح بالتصعيد من قبل "إسرائيل" يترافق مع رسائل ديبلوماسية باتجاه الأمم المتحدة من أجل معالجة الوضع بالوسائل الديبلوماسية، ما يجعل من التهديد مجرد رفع مستوى الخطاب من أجل الضغط على لبنان، والوصول إلى تحقيق نتائج ميدانية من دون المخاطرة بأي خطوة غير محسوبة النتائج، ترتد سلباً على "إسرائيل" بالدرجة الأولى، ويهدد الوضع الأمني في مزارع شبعا.
وفي هذا السياق، تكشف الأوساط المطلعة عن أن الموقف الأميركي في هذه المجال، يركز على عدم امتداد أي تصعيد من الداخل الفلسطيني إلى أي جبهة أخرى، وبشكلٍ خاص على الحدود الجنوبية اللبنانية، ذلك أن هذا التطور سيفتح الوضع على المجهول، ويطرح أكثر من سيناريو للوضع الأمني كما للوضع السياسي والديبلوماسي، في لحظةٍ بالغة الخطورة على الساحة اللبنانية الداخلية، في ضوء الشغور الرئاسي والإنقسام الداخلي.
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