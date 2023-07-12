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لبنان

سهى بشارة تقاضي السلطات اليونانية

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:05
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عادت الأسيرة المحررة سهى بشارة أمس من اليونان إلى لبنان ومن ثمّ إلى سويسرا، بعد توقيفها في مطار أثينا، بعدما أبلغتها السلطات أنها ممنوعة من دخول اليونان.
وخضعت بشارة لاستجواب سريع بعد نقلها إلى مركز احتجاز خارج المطار، قبل ترحيلها إلى لبنان. وعلمت «الأخبار» أن بشارة بعد وصولها إلى سويسرا التي تحمل جنسيتها وتقيم فيها، تواصلت مع محامين في سويسرا واليونان وقررت رفع دعوى لاستيضاح خلفية القرار وطلب إبطاله، فيما ستبدأ وزارة الخارجية في بيروت تحركاً في هذا الاتجاه.(الاخبار)
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