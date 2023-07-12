Advertisement

لبنان

تفاصيل إحباط رحلات هجرة غير شرعيّة

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1087012-638248262619548013.jpg
Doc-P-1087012-638248262619548013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" نداء الوطن": يبدو أنّ الهدوء الذي شهدته رحلات الهجرة غير الشرعيّة في المراكب عبر البحر في أعقاب غرق مركب قبالة شواطئ طرطوس، كان يقل سوريين ولبنانيين وفلسطينيين، ما كان إلا استراحة بعض من ينظّم هذه الرحلات، وذلك لتقصي الأوضاع الأمنية، وإعادة لملمة صفوف المهرّبين ومن يعاونهم، قبل أن يباشروا عمليات جديدة ورحلات إضافية. في جديد هذه الرحلات ما أعلنه الجيش اللبناني قبل أيام عن إحباط محاولة للهجرة غير الشرعيّة شمالاً، والقبض على عدد من المخططين لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.
Advertisement
وتفيد المعلومات المستقاة من مصادر أمنية شمالية واسعة الإطلاع في هذا الشأن، أنّ «رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر اتخذت منحى جديداً هذه المرة، من خلال ابتداع المنظّمين طرقاً جديدة للتحضير وجذب المهاجرين، عبر اعتماد بعض اللبنانيين على مروّجين سوريين لتأمين ركاب للرحلات من داخل الأراضي السورية، وكذلك الإعتماد على مروّجين ومسهّلين من داخل المخيمات الفلسطينية، لتأمين ركاب من التابعية الفلسطينية في لبنان، وقد دُفعت مبالغ تراوحت بين 7 و 9 آلاف دولار أميركي عن الراكب الواحد». وتلفت المصادر الى أنه «كان من المفترض أن تقلّ 6 مراكب الركاب من الشاطئ إلى خارج المياه الإقليمية على مسافة 20 ميلاً، وهناك يوضعون في باخرة تقلّهم نحو وجهتهم في أوروبا، وهي إيطاليا». واستعمل المهرّبون سيارات (بيك آب) مقفلة لنقل الركاب من عكار إلى شكا حيث تمكّن الجيش من توقيف 4 شاحنات واحدة في العبدة وثلاث بين المنية ودير عمار. كما علمت «نداء الوطن» أيضاً بأن عدداً من المهرّبين الذين نفذوا رحلات سابقة واستقرّوا بعدها في بلدان أوروبية، لا سيما وأن عليهم مذكرات توقيف في لبنان، قد عاودوا منذ مدة التواصل مع الداخل من خلال أقرباء أو أصدقاء لهم في لبنان، وذلك بهدف تأمين ركاب لرحلات هجرة جديدة، لا سيما في هذه الأوقات، مستفيدين من استقرار الطقس وهدوء البحر في موسم الصيف الحالي. وكانت الرحلة الأخيرة التي أُحبطت من تدبير أحد هؤلاء بينهم شخص من بلدة ببنين العكارية مقيم حالياً في تركيا، وعليه مذكرات توقيف عدة في لبنان بخصوص الهجرة غير الشرعية، وأديرت العملية هذه وتحضيراتها من شاليهات في منطقة شكا، حيث كانت تقيم الرؤوس الكبيرة، وقد استطاع فرع المعلومات اختراق الحلقة الضيقة لعصابة التهريب وإحباط العملية قبل تنفيذها بوقتٍ قصير. وتؤكد المصادر أنّ التعاون بين فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني أسفر عن هذه النتيجة، بعدما تقاطعت معلومات محددة لدى فرع المعلومات قبل أيام من موعد تنفيذ الرحلة، تفيد عن قيام أشخاص بهذا الأمر، وبالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني ألقي القبض على المنظمين وأحبطت عملية الهجرة غير الشرعية. وبهذا يكون الجيش اللبناني وفرع المعلومات قد أنقذا عشرات الأرواح من كارثة ربما كانت تحلّ في حال غرق هذه المراكب التي افتقدت هذه المرة أيضاً إلى شروط السلامة البحرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-13
03:00 | 2023-07-13
05:44 | 2023-07-13
05:41 | 2023-07-13
05:40 | 2023-07-13
05:30 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website