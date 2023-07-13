كانت مخبأة بشكل محترف في قعر حقيبتيهما.. هذا ما ضبطته الجمارك في المطار!

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تمكنت جمارك المطار على الرغم من ازدحام حركة الوافدين، من ضبط كمية 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين مع مسافرين (رجل و امرأه) من الجنسية الأوكرانية قادمين عبر أربع دول هي: الإكوادور، بنما فالبرازيل ثم قطر، كانت مخبأة بشكل محترف في قعر حقيبتيهما.وتجرى التحقيقات باشراف القضاء المختص الذي أمر بتوقيفهما وضبط البضاعة. (الوكالة الوطنية)