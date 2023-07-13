نائب يكافح المرض بصلابة

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لفت مصدر طبي لبناني الى أن صحة أحد النواب تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب المرض الذي يعاني منه، وهو حضر الجلسة الأخيرة لإنتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من كونه متعبا جداً وذلك من أجل إظهار إلتزام كتلته النيابية بالمرشح الذي تدعمه .المصدر الطبي أكد أن مراحل العلاج المقبلة سوف تحسن وضعية هذا النائب الصحية ، هذا بالإضافة الى إرادته الصلبة في مكافحة المرض.