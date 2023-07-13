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لبنان

بعد سقوط جريح من الـ "زعيتر"... الجيش ينفذ مجموعة مداهمات

Lebanon 24
13-07-2023 | 01:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ الجيش مجموعة مداهمات واسعة في منطقة "أفقا" لليوم الثاني على التوالي، بحثاً عن مطلقي النار في الأشكال الذي وقع قبل يومين وأدى إلى سقوط جريح من الـ "زعيتر". 
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جريح

الـ "زعيتر".

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