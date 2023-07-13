نصرالله يميّز "بين الاثنين"

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لاحظ مراقبون أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله حاول التمييز بين الرئيس السابق ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال خطابه ليل أمس.وتعتبر المصادر انه ،بالرغم من عودة الحوار بين "الحزب والتيار" الا ان العلاقة مع باسيل لا تزال باردة الى حد كبير بسبب المواقف الأخيرة لباسيل وسلوكه السياسي بعد لقائه نصرالله قبل اشهر.وترى المصادر ان نصرالله تحدث بإيجابية بالغة عن عون في الوقت الذي لم يذكر باسيل بنفس الطريقة بل استخدم عبارات توحي بأن ثقة وعلاقة الحزب بعون لا تشبه اي علاقة اخرى.وكان نصرالله قال في خطابه: كانت لدينا ثقة بشخص رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لأنه صادق ولا يخون ولا يغدر، وقد سمّيته جبلاً ولا أزال أسمّيه جبلاً»، مشدداً على «أننا كنا نشعر خلال الـ6 سنوات الماضية أن ظهر المقاومة آمن ولن يُطعن به، ومن حقنا كمكوّن لبناني أن يكون لنا شرطنا في الرئيس الذي سيُنتخب».