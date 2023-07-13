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لبنان

تجنّبوا هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة

Lebanon 24
13-07-2023 | 02:23
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا، في حين أن هناك حركة مرور كثيفة من ضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت.
 
كذلك أفادت الغرفة بأن حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار.
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