تجنّبوا هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا، في حين أن هناك حركة مرور كثيفة من ضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت.

كذلك أفادت الغرفة بأن حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار.