Advertisement

لبنان

خطاب نصر الله… تصعيد مغلّفٌ بالهدوء!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
13-07-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1087074-638248387828970879.jpg
Doc-P-1087074-638248387828970879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بدا لافتاً أن خطاب أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصر الله كان هادئاً جداً في الشكل، إلا أنه في المضمون تضمّن الكثير من المواقف المهمة التي يمكن البناء عليها لمعرفة خطّة مسار "الحزب" في المرحلة المُقبلة وكيفية تعاطيه مع الملفّات المطروحة من رئاسة الجمهورية الى الحدود البرية وغيرها من الملفات الخلافية الكبرى.
Advertisement

حسم السيّد نصر الله أن "الحزب" ليس بصدد تقديم أي تنازلات على خط الأزمات الحدودية، إذ قال بأنه يؤيّد الذهاب الى حلّ شامل لمسألة الحدود والنقاط الخلافية على أن يحصل لبنان على كامل حقوقه في هذا الملفّ وكل ما دون ذلك لن يُؤدّي مهما كان حجم الضغوطات الى سحب الخيمة التي ثبّتها في مزارع شبعا.

وأكّد السيد نصر الله بشكل واضح في خطابه على إعطاء حريّة الحركة لمقاتلي "حزب الله" للذهاب بعيداً في حال تمّ الاعتداء على الخيمة، وكذلك لمّح بأن "الحزب" قد يقوم بأعمال عسكرية من أجل تحرير الجزء اللبناني من قرية "الغجر"، الامر الذي يفتح الباب أمام مسار تصعيدي كبير في المرحلة المقبلة قد يتدحرج ليتحول الى اشتباك عنيف وربّما معركة كبرى.

في الملفّ الداخلي، لم يكن السيّد نصر الله ليّناً مع حليفه "التيار الوطني الحر" بالرغم من الإشارات الإيجابية التي عبّر عنها في خطابه، إذ إن هذه المؤشرات بدت مبنية على فكرة الحوار الذي بدأ بين "الحزب" و"التيار" بهدف تهدئة العلاقات الثنائية وإعادة الأمور الى نصابها، لكنّ ذلك لا يعني بأن "الحزب" قد شطب من ذاكرته المرحلة الفائتة من الخلاف والتصعيد الكبير الذي انتهجه "التيار" ضدّه.

وربطاً بذلك، كان واضحاً جداً أن السيّد نصر الله أكّد على عدم تنازله عن ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، لكنه أشار أيضاً الى أنه منفتح على الحوار على أن تقنعه القوى السياسية بمرشح آخر لا يكون على غرار الأسماء السابقة المطروحة في مواجهة فرنجية، لكنّه في المقابل أكّد من خلال تذكيره بمرحلة دعم ترشيح رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على أن مرشّحه الحالي هو مرشح جدّي ولا يمكن لـ"الحزب" التنازل عنه مقابل مكتسبات سلطوية.

وتشير مصادر سياسية مطّلعة الى أن خطاب السيّد نصر الله رغم هدوئه الا أنّه مهّد لمرحلة قد يكون فيها التصعيد هو الحل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، خصوصاً أنه اعتبر أن "الحزب" لن يدعو بعد اليوم للحوار حول الملف الرئاسي لأن المواقف باتت واضحة ومعروفة وتتكرّر بصورة مملّة، ما يعني أن إصرار "الحزب" على فرنجية بات اليوم أكثر من أي وقت مضى وعلى القوى السياسية التعامل مع هذا الأمر على اعتباره أمراً واقعاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-13
05:44 | 2023-07-13
05:41 | 2023-07-13
05:40 | 2023-07-13
05:30 | 2023-07-13
05:00 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website