Advertisement

لبنان

بعد تراجعه أمس.. الدولار يعاود ارتفاعه وهذه تسعيرته صباح اليوم

Lebanon 24
13-07-2023 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1087075-638248390640142004.jpg
Doc-P-1087075-638248390640142004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91300 و 91600 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91200 و91500 ليرة للدولار الواحد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
lebanon 24
13/07/2023 12:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قفزة للذهب والنفط.. الأسواق تحتفل بسقوط الدولار
lebanon 24
13/07/2023 12:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض طفيف بسعر صرف الدولار مساء اليوم
lebanon 24
13/07/2023 12:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الأثناء... ما هي تسعيرة الدولار؟
lebanon 24
13/07/2023 12:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-07-13
03:00 | 2023-07-13
05:44 | 2023-07-13
05:41 | 2023-07-13
05:40 | 2023-07-13
05:30 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website