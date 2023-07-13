بعد تراجعه أمس.. الدولار يعاود ارتفاعه وهذه تسعيرته صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91300 و 91600 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 91200 و91500 ليرة للدولار الواحد.