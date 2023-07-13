هذا ما كشفه وزير السياحة عن عدد الوافدين إلى لبنان

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وشكر رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل وزير السياحة لرعايته وحضوره، وقال إن النشاطات في غلبون لم تقتصر ولن تقتصر على المهرجانات السياحية، بل شملت بيوت الضيافة التي وصل صداها الى العالم واصبحت مقصدا للمقيمين والمغتربين من اللبنانيين والسياح، وسوق المنتجات الزراعية ونشاطات ترفيهية للكبار والصغار بالإضافة الى رياضة المشي والندوات الثقافية والبيئية، لافتا الى مشاريع مستقبلية كثيرة لغلبون واهمها اكمال مد الشبكة الضوئية " فايبر اوبتيك " لكل غلبون، وسيتم افتتاح هذا العمل الجبار قريبا وسيصبح لكل شخص موجود في البلدة " السعة والسرعة " لانجاز اعماله وكأنه موجود في العاصمة بيروت ، وسنعلن قريبا " غلبون ديجيتال نو مادس - ڤيليج " بمعنى ان اي شخص يعمل في شركات التكنولوجيا يمكن ان يجعل من غلبون مركزا لاقامته ولتسيير اعماله، كذلك سيكون في غلبون مشغل الكتروني "ديجيتال ارتيزانا " الاول من نوعه في لبنان وقد يكون في العالم أيضا ".





وختم داعيا جميع اللبنانيين مقيمين ومنتشرين والسياح لزيارة بلدة غلبون والتمتع بجمالاتها والمشاركة في مهرجاناتها.





بدوره، قال نصار: "بلدية غلبون نموذجية لان رئيس بلديتها واهلها اناس نموذجيون، فالقرية هي الطبيعة وكل بلدات لبنان جميلة، والانسان هو الذي يطور ويحسن ويحافظ على البيئة والابنية الاثرية". اعلنت "يوميات غلبون" في قضاء جبيل بالتعاون مع المجلس البلدي برنامج مهرجانها السنوي للعام ٢٠٢٣ من ٣ لغاية ٦ آب المقبل الذي سيحيه الفنان ميشال فاضل وفرقة 8R الموسيقية على مدرج دومان سان غبريال ، وذلك خلال مؤتمر صحافي اقيم في ساحة البيدر في البلدة برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار.وشكر رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل وزير السياحة لرعايته وحضوره، وقال إن النشاطات في غلبون لم تقتصر ولن تقتصر على المهرجانات السياحية، بل شملت بيوت الضيافة التي وصل صداها الى العالم واصبحت مقصدا للمقيمين والمغتربين من اللبنانيين والسياح، وسوق المنتجات الزراعية ونشاطات ترفيهية للكبار والصغار بالإضافة الى رياضة المشي والندوات الثقافية والبيئية، لافتا الى مشاريع مستقبلية كثيرة لغلبون واهمها اكمال مد الشبكة الضوئية " فايبر اوبتيك " لكل غلبون، وسيتم افتتاح هذا العمل الجبار قريبا وسيصبح لكل شخص موجود في البلدة " السعة والسرعة " لانجاز اعماله وكأنه موجود في العاصمة بيروت ، وسنعلن قريبا " غلبون ديجيتال نو مادس - ڤيليج " بمعنى ان اي شخص يعمل في شركات التكنولوجيا يمكن ان يجعل من غلبون مركزا لاقامته ولتسيير اعماله، كذلك سيكون في غلبون مشغل الكتروني "ديجيتال ارتيزانا " الاول من نوعه في لبنان وقد يكون في العالم أيضا ".وختم داعيا جميع اللبنانيين مقيمين ومنتشرين والسياح لزيارة بلدة غلبون والتمتع بجمالاتها والمشاركة في مهرجاناتها.بدوره، قال نصار: "بلدية غلبون نموذجية لان رئيس بلديتها واهلها اناس نموذجيون، فالقرية هي الطبيعة وكل بلدات لبنان جميلة، والانسان هو الذي يطور ويحسن ويحافظ على البيئة والابنية الاثرية".

ونقل تحيات وزير البيئة ناصر ياسين لرئيس البلدية ولاهل البلدة، واعدا اياه بالمشاركة في حفل افتتاح المهرجان في غلبون في آب المقبل ، وسيتم الاعلان عن تصنيف بلدة غلبون البلدة النموذجية البيئية والسياحية، موضحاً أن "هذا القرار اتخذ ليس لمكافأة المجلس البلدي وكل فريق العمل إنما لخلق نوع من المنافسة في قضاء جبيل التي تتمتع بلداته بجمالات بيئية ، والمنافسة الشريفة التي لديها رؤية لمعرفة اين ستصل".



وكشف نصار أن "مجموعة من أبناء قضاء جبيل لا يستهان بها وانا واحد منها ستطلق في الثامن من آب المقبل معركة ومسيرة ومسار انماء قضاء جبيل وستعقد لقاءات في كل البلدات الجبيلية لوضع برنامج مشترك ويدنا مفتوحة للجميع".



واعلن ان "نقابة بيوت الضيافة التي تم تأسيسها تضم الهيئة العامة فيها 200 عضو وغلبون ممثلة فيها"، مؤكدا ان "هذا القطاع مهم جدا لانه يساعد على انماء كل المناطق وبخاصة المناطق النائية والريفية ويخلق فرص العمل ويحرك العجلة الاقتصادية في كل منطقة" .



وشدد على "ضرورة التشجيع على إنشاء بيوت الضيافة"، مشيرا الى ان "هذا القطاع هو البديل عن الكثير من القطاعات السياحية الذي يجلب السياح من الخارج ".



وجدد نصار التأكيد انه "يدا بيد نستطيع خلق من العتمة نورا وشمعة لاضاءة هذا النفق الاسود الذي نعيشه في هذه الايام"، آملا ان "تنطلق هذه الشمعة قريبا الى كل بلدة من بلدات قضاء جبيل".



وفي سياق آخر، تطرق نصار الى عدد السياح والمغتربين الذين وصلوا الى لبنان حتى تاريخه، وقال: "دخل الى لبنان منذ اول شهر حزيران حتى يومنا هذا ما يقارب 700 الف وافد والامس حطت في مطار بيروت 112 طائرة، واذا استمررنا في الوتيرة ذاتها حتى آخر آب المقبل نكون تجاوزنا المليوني سائح ، وعندما نصل الى هذا العدد يعني اننا وصلنا الى اربعة ملايين وخمسمئة الف وافد من بينهم مليونا سائح والباقون هم من اللبنانيين المنتشرين في العالم ، وستتجاوز الكتلة النقدية هذا العام، الـ 9 مليار دولار التي قدرت العام الماضي وهذا سيساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد".



واكد ان "المسؤول هو في خدمة المواطن لا العكس"، منوها بالجهود التي يبذلها الفنان ميشال فاضل لتطوير السياحة في لبنان ، كاشفا عن قرار وزارة السياحة الذي تم توقيعه اليوم لاقامة حفل تكريم لفاضل".