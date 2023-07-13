نفّذوا عملية سرقة في الجية وتواروا عن الأنظار في بر الياس.. وهكذا تم توقيفهم وضبط المسروقات

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه بتاريخ 04-07-2023 أقدم أشخاص مجهولون على سرقة عدّة صناعية ومولّد كهربائيّ من معهدٍ في بلدة الجيّة، وقُدّرت قيمة المسروقات بـ /5،000/ دولار أميركيّ.على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في محيط مكان السّرقة، والعمل على كشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من:م. ص. (مواليد عام 1987، فلسطيني)م. س. (مواليد عام 1984، فلسطيني)ع. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)بتاريخ 6-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من معرفة مكان تواجدهم في داخل منزل الأوّل في بلدة بر الياس البقاعية، حيث داهمت إحدى دورياتها المنزل المذكور وأوقفتهم وضبطت المسروقات.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عملية السّرقة من داخل المعهد، وأنّهم نقلوا المسروقات الى محلّة صبرا، ومن ثمّ الى بر الياس بهدف بيعها.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.