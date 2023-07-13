تصدير الأزمة.. "حزب الله" يلعب أوراقه

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من هنا بدأ "حزب الله" بشكل واضح إستيعاب التقارب الإيراني السعودي، ووضع جانباً أي نقاش يطال تعديل النظام أو تغييره، ما يعني انه يمهد الطريق الى تقارب ما مع الرياض في لبنان واستحقاقاته السياسية والدستورية، ولا يريد أبداً الذهاب توتير العلاقة مع الخليج أو مع القوى السنيّة في الداخل.حسم "حزب الله" فكرة اللعب داخل النظام الحالي من دون المسّ بالطائف، ما يعني انه لن يذهب الى أي تصعيد داخلي يساهم بشكل أو بآخر بتهشيم الهيكل وضرب المؤسسات الدستورية، وهنا يتلاقى الحزب مع القوى الغربية التي ترفض الذهاب الى الإنهيار الكامل، وتحديدا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية.في المقابل، لا يريد الحزب أن يترك المشهد على حاله، فإذا لم يكن قادراً، بصفته القوة الاكثر تأثيراً، على تعديل المعطيات، فمن هو القادر؟ لذلك بدأت عملية تسخين الجبهة الجنوبية عبر خطوات كاسرة لقواعد الاشتباك القديمة، ما يوحي بأن الحزب يلوّح بالمعادلة التي تحدث عنها أمينه العام والعديد من المسؤولين في المرحلة الماضية وهي أن يأتي الحل بعد معركة مع اسرائيل.لم يكن التحرك الذي بدأه المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين نابعاً من فراغ، لكنه جاء بعد وصول الامور بين الحزب واسرائيل الى ملامسة الخطوط الحمراء، وباتت إمكانية الذهاب الى مواجهة كبيرة، لذلك طرحت على الطاولة عناوين تتناسب بحجمها مع حجم التوتر الحاصل.ولعل بدء الحديث عن ترسيم الحدود البرية سيأخذ معه عناوين أخرى فرعية لا تقل اهمية عنه، اهمها واقع السلطة في لبنان وكيفية الخروج من الأزمة، ففي الوقت الذي سيكون فيه "حزب الله" المفاوض الأول نظرا لما يمتلكه من أوراق، سيصبح الكباش مباشراً مع الولايات المتحدة الاميركية حيث سيبدأ حل الأزمة في عملية أخذ ورد طويلة المدى.