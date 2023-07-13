الحاج حسن: توقع وزارة الزراعة اليوم مشروعا لزيادة الإنتاج

غرّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر": "توقع وزارة الزراعة اليوم مشروعا بتمويل من الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع الفاو و WFP، يهدف إلى زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات، تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة والّلاجئين على الصمود، نحو زراعة مستدامة وأمن غذائي صلب".

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