رأى النائب سليم الصايغ أن "بيان البرلمان الأوروبي يعبر عن رأي عام أوروبي، يؤكد أن سبب فشل الدولة في لبنان هو عدم قيام الخصائص التي تتمتع بها الدول في العالم، لاسيما سيادة الدولة على كامل أراضيها والمساواة بين المواطنين وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية".

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ولفت في حديث عبر الـ"mtv" إلى أن "البيان ذكر كيف أن حزب الله وحلفاءه يمنعون الانتخابات الرئاسية من خلال محاولتهم فرض مرشحهم، كما تحدث بإيجابية عما يحصل في قضية انفجار مرفأ بيروت، وكيف منع الحزب التحقيق المحلي والمطالبة بتحقيق دولي وهي أمور جد إيجابية تبين أن لبنان ليس متروكا".

ورأى أنه "لا يمكن في موضوع رئاسة الجمهورية بعد هذه الإدانة لحزب الله أن نأتي بالمرشح الوحيد الذي يريد الحزب فرضه على اللبنانيين"، مشددا على أن "ليس اللبناني من يترجم ذلك بل كل أصدقاء لبنان الذين يهتمون ويتابعون موضوع الرئاسة فيه".