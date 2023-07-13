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لبنان

الملف الرئاسي بين البطريرك الراعي وباسيل

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:34
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين وجرى عرض للاوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي .
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