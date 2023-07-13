عبدالله: إجماع لبناني على رفض قرار البرلمان الأوروبي

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"هناك اجماع لبناني على رفض قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالوجود السوري في لبنان، وعدم اكتراثه لحجم التداعيات التي يسببها، في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا غير مسبوق. المطلوب من الحكومة اتخاذ الخطوات والتدابير السريعة لمعالجة الملف. الملفت هو صمت الجانب السوري، وكأنه غير معني!".

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