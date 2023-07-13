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لبنان

اعتصام لأولياء الطلاب في الخارج في شارع المصارف طرابلس

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:58
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نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج اعتصاما في شارع المصارف طرابلس، مطالبة المسؤولين بالاهتمام الفعلي بالطلاب اللبنانيين في الخارج.
 
وخلال الاعتصام، تحدث باسم المعتصمين الشيخ جهاد عبد الله، ولفت الى انه "ما يقارب الاربعة آلاف طالب قد عادوا الى لبنان، وأن من تبقى عدد قليل منهم يحتاج الى المال ليكمل دراسته".
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وشدد على أن "الجمعية تتسلح بقانون الدولار الطالبي الذي لا تنفذه المصارف بل تتجاهله في معظم الأحيان". 

وأكد  أن "الطلاب في الخارج ليسوا لا خارجين على القانون ولا يقيمون لاي غاية في الخارج الا لتحصيل العلم والعودة الى البلد للمشاركة في نهضته ولكن للأسف لا يحظون باي دعم".
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