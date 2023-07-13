لبناني دخل فلسطين في العام 2000... جثته تعود إلى بلدة رميش

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نقل الصليب الاحمر الدولي من داخل فلسطين المحتلة عبر بوابة الناقورة الحدودية، جثة اللبناني نايف ابو عزي الذي كان دخل فلسطين المحتلة في العام 2000.وقام بتسليمها الى الصليب الأحمر اللبناني الذي بدوره سلمها الى ذويه في بلدة رميش الحدودية .