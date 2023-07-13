بو عاصي لفرونتسكا: لاحترام مندرجات القرار 1701

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إستقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونِتسكا قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم التقرير السنوي حول القرار 1701 في مجلس الأمن.وأكّد بو عاصي خلال اللقاء "ضرورة الخروج من الفراغ الرئاسي الخطير ضمن احترام الاليات الدستورية وعدم جدوى الحوار الذي يهدف الى الالتفاف على الدستور".كما تتطرّق إلى "أهمّية انتظام عمل المؤسسات كمدخل الزامي للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مشدّداً امام زائرته على "ضرورة احترام مندرجات القرار 1701 لاستئصال بؤر التوتّر على الحدود الجنوبية ومخاطر الانزلاق الى مواجهة عسكرية ليس للبنان الرسمي رأي او دور فيها، كما حصل في تمّوز 2006".وتوقّف بو عاصي عند ملفّ النزوح السوري" والتهديد الوجودي الذي يشكّله على الأمّة اللبنانية"، مطالباً بـ"انتقال المجتمع الدولي والامم المتحدة من منطق ادارة وجودهم الى مقاربة تهدف الى عودتهم الى بلادهم بأسرع وقت ممكن سيّما وأن الوضع الامني في سوريا بات يسمح بذلك".في الختام، توافق الجانبان على "ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يعطي لبنان مصداقية مالية تعزّز الاستثمار والنمو".وفي هذا السّياق استطرد بو عاصي قائلاً :" على الرغم من اهمية ذلك لا بد من التوصل الى اليات محاسبة داخلية لمحاربة الفاسدين وعديمي الكفاءة والتي دونها سيبقى لبنان يتخبط بأزماته كون الحلول المستدامة تبقى الحلول الداخلية ولو باشراف دولي".