Advertisement

لبنان

بو عاصي لفرونتسكا: لاحترام مندرجات القرار 1701

Lebanon 24
13-07-2023 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1087139-638248497895619044.jpg
Doc-P-1087139-638248497895619044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونِتسكا قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم التقرير السنوي حول القرار 1701 في مجلس الأمن. 
Advertisement

وأكّد بو عاصي خلال اللقاء "ضرورة الخروج من الفراغ الرئاسي الخطير ضمن احترام الاليات الدستورية وعدم جدوى الحوار الذي يهدف الى الالتفاف على الدستور".

كما تتطرّق إلى "أهمّية انتظام عمل المؤسسات كمدخل الزامي للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مشدّداً امام زائرته على "ضرورة احترام مندرجات القرار 1701 لاستئصال بؤر التوتّر على الحدود الجنوبية ومخاطر الانزلاق الى مواجهة عسكرية ليس للبنان الرسمي رأي او دور فيها، كما حصل في تمّوز 2006".

وتوقّف  بو عاصي عند ملفّ النزوح السوري" والتهديد الوجودي الذي يشكّله على الأمّة اللبنانية"، مطالباً بـ"انتقال المجتمع الدولي والامم المتحدة من منطق ادارة وجودهم الى مقاربة تهدف الى عودتهم الى بلادهم بأسرع وقت ممكن سيّما وأن الوضع الامني في سوريا بات يسمح بذلك".

في الختام، توافق الجانبان على "ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يعطي لبنان مصداقية مالية تعزّز الاستثمار والنمو". 

وفي هذا السّياق استطرد بو عاصي قائلاً :" على الرغم من اهمية ذلك لا بد من التوصل الى اليات محاسبة داخلية لمحاربة الفاسدين وعديمي الكفاءة والتي دونها سيبقى لبنان يتخبط بأزماته كون الحلول المستدامة تبقى الحلول الداخلية ولو باشراف دولي".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2023-07-13
02:00 | 2023-07-13
08:53 | 2023-07-13
08:49 | 2023-07-13
08:34 | 2023-07-13
08:29 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website