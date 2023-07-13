وزير العمل يقرر إقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

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أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا قضى بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، لمخالفتهما القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء.يأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر.