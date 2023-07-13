رفع الجهوزية بسبب مخاطر موجة الحر في لبنان.. اليكم التفاصيل

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:استناداً الى نشرة حرائق الغابات التي تصدر يومياً عن المديرية العامة للدفاع المدني والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأحراج لا سيّما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين رفعت المديرية العامة للدفاع المدني الجهوزية في كافة المراكز الإقليمية والعضوية.وفي السيّاق تذكر المديرية العامة المواطنين والمقيمين بضرورة الإتصال على الرقم 125 للتبليغ فور مشاهدتهم الدخان الناتج عن الحريق أو عند وقوع أي طارئ كما تدعوهم إلى التقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات.