دريان بحث والخطيب في المستجدات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.



وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية .

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