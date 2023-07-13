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لبنان

قاووق: عودة الحوار بين "حزب الله" و"التيار" خطوة في الإتجاه الصحيح

Lebanon 24
13-07-2023 | 06:34
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أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: "لقد صبرنا أمام الأذى والطعن بالظهر أثناء عدوان تموز حرصاً على الإستقرار في لبنان . الطعن بالظهر كان أشدّ إيلاماً".
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وخلال كلمته في حفلٍ تكريمي أقيم في بلدة الدوير إحياءً لذكرى شهادة السيد عادل عكاش وعائلته، لفت قاووق إلى "أننا لا ننسى الموقف المقاوم للرئيس بري الذي كان شريكاً في صنع الإنتصارات، كما ولا ننسى مواقف الوفاء والوطنية للرئيس لحود والجنرال ميشال عون".

كما رحب قاووق "بعودة الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهو نموذج للحوار غير المشروط الذي طالما دعونا إليه وخطوة في الإتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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