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لبنان

الاحرار: قرار البرلمان الأوروبي مجحف بحقّ لبنان

Lebanon 24
13-07-2023 | 06:49
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توقف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار  في اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند قرار  البرلمان الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين ورأى فيه "اجحافا بحق لبنان وسيادته".
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وشدد المجتمعون على "ضرورة عودتهم إلى بلدهم، أو إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ريثما تتوافر ظروف عودتهم الآمنة الى مدنهم وقراهم".

وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان ، شدد المجتمعون على اللاءات التالية: "لا للتشريع، لا للتّمديد، لا  للتّعيين، لا لتهرّب نواب الحاكم من مسؤولياتهم والاجتهادات القانونية، ونعم لتطبيق الدستور وقانون النقد والتسليف، وإنتخاب رئيس للجمهورية وباسرع وقت ممكن".

 
 
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