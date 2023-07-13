Advertisement

لبنان

جرحى في تجدد اشكال سابق في هذه المنطقة.. والتوتر سيد الموقف

Lebanon 24
13-07-2023 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1087156-638248533451120147.jpg
Doc-P-1087156-638248533451120147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تجدد اشكال سابق بين آل مصري من جهة وعائلتي عواد وبوكدال من جهة اخرى في منطقة ببنين عكار، حيث تطور الاشكال الى اطلاق نار نتج عنه سقوط جريحين وصفت اصابتهم بالطفيفة.
وبحسب ما افادت المصادر فإنّ حالة من التوتر تسود المنطقة. 
Advertisement
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
lebanon 24
13/07/2023 16:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير مروّع على أتوستراد كفرحزير - أميون (صور)
lebanon 24
13/07/2023 16:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو حريق كبير بمصفاة نفط في إيران... وهذا عدد الجرحى حتّى الآن
lebanon 24
13/07/2023 16:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أحدهم حالته حرجة... جرحى في حادث سير مروّع في زبدين
lebanon 24
13/07/2023 16:11:09 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

جرحى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2023-07-13
02:00 | 2023-07-13
08:53 | 2023-07-13
08:49 | 2023-07-13
08:34 | 2023-07-13
08:29 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website