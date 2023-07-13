جرحى في تجدد اشكال سابق في هذه المنطقة.. والتوتر سيد الموقف

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تجدد اشكال سابق بين آل مصري من جهة وعائلتي عواد وبوكدال من جهة اخرى في منطقة ببنين عكار، حيث تطور الاشكال الى اطلاق نار نتج عنه سقوط جريحين وصفت اصابتهم بالطفيفة.

وبحسب ما افادت المصادر فإنّ حالة من التوتر تسود المنطقة.