32
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد حادثة الحدود.. بن غفير يدعو لتحرك إسرائيلي ضد "حزب الله"
Lebanon 24
13-07-2023
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إلى تحرك إسرائيلي ضد "حزب الله".
وقال بن غفير لإذاعة "103" المحلية الإسرائيلية ونقلت الحديث وكالة "الاناضول": "يجب الرد في كل مكان، لا يمكننا السكوت عن الاستفزازات وخرق الحدود وعبور الخطوط الحمراء، لا في غزة ولا على الحدود الشمالية".
Advertisement
وفي وقت سابق، وجهت إسرائيل مساء الأربعاء، رسالة إلى "حزب الله"، مفادها أنها لا تريد تصعيدا، لكنها لن تسمح بالمساس بالسياج الحدودي أو عبوره.
يُذكر انّه
أصيبَ 3 شبان قيل أنهم تابعون لـ"المقاومة" بجروح طفيفة، إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة وإطلاق النار عليهم خلال محاولة اقترابهم من السياج الحدودي قبالة موقع بركة ريشة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
Lebanon 24
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
10:11 | 2023-07-12
12/07/2023 10:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم
11:45 | 2023-07-12
12/07/2023 11:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
Lebanon 24
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
13:10 | 2023-07-12
12/07/2023 01:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... لحظة إستهداف جيش العدوّ للشبان على السياج الحدوديّ
Lebanon 24
بالفيديو... لحظة إستهداف جيش العدوّ للشبان على السياج الحدوديّ
10:57 | 2023-07-12
12/07/2023 10:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!
Lebanon 24
عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!
09:56 | 2023-07-12
12/07/2023 09:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2023-07-13
ملحم زين يضيء سماء بعلبك.. ليلتان تحققان حلم العمر
02:00 | 2023-07-13
ما بين جعجع ونصرالله...أين يقف اللبناني؟
08:53 | 2023-07-13
سلوم بعد لقائه المطران عوده: المريض اللبناني ليس حقل تجربة
08:49 | 2023-07-13
بوحبيب بحث في التجديد لقوات "اليونيفيل" مع سفيري روسيا والبرازيل
08:34 | 2023-07-13
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحدد مواعيد احياء مراسم عاشوراء
08:29 | 2023-07-13
ارسلان: لا عجب بموقف البرلمان الأوروبي بغالبيته
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
13/07/2023 16:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
13/07/2023 16:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
13/07/2023 16:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact