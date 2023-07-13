بعد حادثة الحدود.. بن غفير يدعو لتحرك إسرائيلي ضد "حزب الله"

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أصيبَ 3 شبان قيل أنهم تابعون لـ"المقاومة" بجروح طفيفة، إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة وإطلاق النار عليهم خلال محاولة اقترابهم من السياج الحدودي قبالة موقع بركة ريشة.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إلى تحرك إسرائيلي ضد "حزب الله".وقال بن غفير لإذاعة "103" المحلية الإسرائيلية ونقلت الحديث وكالة "الاناضول": "يجب الرد في كل مكان، لا يمكننا السكوت عن الاستفزازات وخرق الحدود وعبور الخطوط الحمراء، لا في غزة ولا على الحدود الشمالية".وفي وقت سابق، وجهت إسرائيل مساء الأربعاء، رسالة إلى "حزب الله"، مفادها أنها لا تريد تصعيدا، لكنها لن تسمح بالمساس بالسياج الحدودي أو عبوره.يُذكر انّه