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لبنان

بعد حادثة الحدود.. بن غفير يدعو لتحرك إسرائيلي ضد "حزب الله"

Lebanon 24
13-07-2023 | 07:40
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إلى تحرك إسرائيلي ضد "حزب الله". 

وقال بن غفير لإذاعة "103" المحلية الإسرائيلية ونقلت الحديث وكالة "الاناضول": "يجب الرد في كل مكان، لا يمكننا السكوت عن الاستفزازات وخرق الحدود وعبور الخطوط الحمراء، لا في غزة ولا على الحدود الشمالية".
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وفي وقت سابق، وجهت إسرائيل مساء الأربعاء، رسالة إلى "حزب الله"، مفادها أنها لا تريد تصعيدا، لكنها لن تسمح بالمساس بالسياج الحدودي أو عبوره.

يُذكر انّه أصيبَ 3 شبان قيل أنهم تابعون لـ"المقاومة" بجروح طفيفة، إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة وإطلاق النار عليهم خلال محاولة اقترابهم من السياج الحدودي قبالة موقع بركة ريشة. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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