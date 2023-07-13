ارسلان: لا عجب بموقف البرلمان الأوروبي بغالبيته

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غرد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "لا عجب بموقف البرلمان الأوروبي بغالبيته، ولا عجب بموقف المجتمع الدولي والدول المانحة، فهذا الأمر بات معروفا منذ بداية الأزمة وكيفية تعاطيهم مع ملف النزوح السوري، إنما ما هو مستغرب اليوم موقف لبنان الرسمي والحكومة اللبنانية، فلولا كل من الوزيرين شرف الدين وحجار لم نشهد أي موقف من الحكومة أو الخارجية اللبنانية، على الرغم من خطورة الأمر وحساسيته!".وختم: "وبالمناسبة أين أصبحت الزيارة الرسمية للوفد الوزاري إلى سوريا؟".