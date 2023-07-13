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لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحدد مواعيد احياء مراسم عاشوراء

Lebanon 24
13-07-2023 | 08:34
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اعلن المكتب الاعلامي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى  في بيان، انه" برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب يحيي المجلس مراسم عاشوراء لهذا العام في مقر المجلس ابتداءً من  الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 18الجاري وطيلة أيام عاشوراء، حيث يبدأ المجلس بتلاوة أي من الذكر الحكيم، ويلقي العلامة الشيخ الخطيب وعدد من الشخصيات كلمات من وحي المناسبة، ويتلو الخطيب الحسيني الشيخ حسن بزي مجلس العزاء.
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ويدعو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المؤمنين الى إبداء مظاهر الحزن والمواساة ورفع الرايات والاعلام السوداء".

 
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