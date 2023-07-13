30
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
36
o
بعلبك
30
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحدد مواعيد احياء مراسم عاشوراء
Lebanon 24
13-07-2023
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن المكتب الاعلامي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيان، انه" برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب يحيي المجلس مراسم عاشوراء لهذا العام في مقر المجلس ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 18الجاري وطيلة أيام عاشوراء، حيث يبدأ المجلس بتلاوة أي من الذكر الحكيم، ويلقي العلامة الشيخ الخطيب وعدد من الشخصيات كلمات من وحي المناسبة، ويتلو الخطيب الحسيني الشيخ حسن بزي مجلس العزاء.
Advertisement
ويدعو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المؤمنين الى إبداء مظاهر الحزن والمواساة ورفع الرايات والاعلام السوداء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
Lebanon 24
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
13:10 | 2023-07-12
12/07/2023 01:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين
Lebanon 24
دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين
10:26 | 2023-07-13
13/07/2023 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست حادثة حضانة Garde rêve الاخيرة.. ما خفي كان اعظم فماذا يحصل خلف الابواب؟
Lebanon 24
ليست حادثة حضانة Garde rêve الاخيرة.. ما خفي كان اعظم فماذا يحصل خلف الابواب؟
02:25 | 2023-07-13
13/07/2023 02:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يتعرض للدغة افعى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
Lebanon 24
شاب يتعرض للدغة افعى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية
07:21 | 2023-07-13
13/07/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد.. عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتتسبب في نهاية الإنترنت!
Lebanon 24
في هذا الموعد.. عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتتسبب في نهاية الإنترنت!
03:38 | 2023-07-13
13/07/2023 03:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:48 | 2023-07-13
للمرة الأولى منذ 2020.. حركة مرفأ بيروت نشطة جداً وإجراءات المناولة قياسية!
11:42 | 2023-07-13
"الكتائب": قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين
11:20 | 2023-07-13
"وباء حيواني جديد" ينتشر في قبرص.. هل يصل إلى لبنان؟
11:10 | 2023-07-13
مفاجأة كبيرة تُكشف عن منفّذي جريمة جرود القموعة... ماذا أعلنت قوى الأمن؟
11:08 | 2023-07-13
فضيحة" أهل البلد"
10:59 | 2023-07-13
الجيش يوقف عصابة في منطقة الحمرا.. ما جنسيّة أفرادها؟
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
13/07/2023 19:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
13/07/2023 19:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
13/07/2023 19:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact