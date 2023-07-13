بوحبيب بحث في التجديد لقوات "اليونيفيل" مع سفيري روسيا والبرازيل

جمع لقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع كل من سفير روسيا الكسندر روداكوف وسفير البرازيل تارسيزيو كوست.



وكان بحث بآخر التطورات في موضوع التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

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