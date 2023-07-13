اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91300 و 91600 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 91200 و 91500 ليرة للدولار الواحد.