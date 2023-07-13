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لبنان

اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
13-07-2023 | 09:42
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية  عصر اليوم ما بين 91200 و 91500 ليرة للدولار الواحد.
 
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 91300 و 91600 ليرة للدولار الواحد.
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