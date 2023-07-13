الأبيض أطلق المسح الوطني الأول للمغذيات الدقيقة والفيتامينات الأساسية

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أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بالتعاون مع قطاع التغذية في لبنان المسح الوطني الأول للمغذيات الدقيقة والفيتامينات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا (LIMA) أي الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة (من عمر يوم إلى تسعة وخمسين شهرًا) والفتيات المراهقات (من عشر سنوات إلى تسعة عشر عامًا) والنساء غير الحوامل (من عمر عشرين إلى تسعة وأربعين عامًا) والحوامل.وأكد الوزير الأبيض في كلمته أن "هذا المسح الوطني للمغذيات الدقيقة والفيتامينات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا هو خطوة مهمة جدا في مسيرة الألف ميل لبناء نظام صحي متماسك في لبنان". وقال:" إن الهدف من المسح ليس جمع المعلومات ولكن الحصول على أداة تسهم في استباق أمراض خطرة ومزمنة يتسبب بها سوء التغذية".أضاف وزير الصحة العامة: "أن الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان تؤدي الى إرتفاع نسبة الحرمان الغذائي وتراجع نوعية الغذاء بين الأفراد وخاصة الأطفال والمراهقات والنساء، لذا سيسهم المسح بتطوير برامج تسهم في تحسين الحالة التغذوية ومعالجة جميع أشكال سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن إضافة إلى السمنة والوزن الزائد والأمراض المزمنة وغير المعدية".وأكد الأبيض "أن هذا المسح سيشكل وثيقة ضرورية لإرساء خطة وطنية للتغذية إلتزامًا بأهداف وزارة الصحة العامة لتحسين الصحة العامة في لبنان".وعليه، ستقوم وزارة الصحة العامة بالشراكة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والبلديات والشرطة البلدية وأطباء القضاء وغيرهم من الشركاء بتشكيل وتدريب فرق المسح الميداني بما في ذلك العاملين الصحيين وفنيي المختبرات. وبدورها تقوم الفرق بدورها في زيارة المنازل الراغبة في المشاركة في المسح، لجمع لبيانات والعينات اللازمة بعد الحصول على الموافقة الطوعية للمشاركين أو لرب الأسرة، علمًا أنه سيتم تزويد الأفراد المشاركين بنتائج التحليل المخبري مجانا.كما تعمل وزارة الصحة العامة على التنسيق المباشر مع مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع الوطني والجيش ووزارة الداخلية والبلديات وغيرها من السلطات المحلية والوطنية لضمان حسن سير العمل الميداني وتسهيل عمل الفرق على الأرض.