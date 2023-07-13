الحاج حسن: السوريون في لبنان ضيوف لا نازحين لأنهم سيعودون حتماً إلى بلادهم

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وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن مشروع المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين التي تعيش في لبنان، بتمويل من الإتحاد الاوروبي وبالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة.ويأتي المشروع نتيجة الآثار المستمرة للأزمات المستمرة ومتعددة الأوجه على اللبنانيين وكذلك اللاجئين، ويهدف إلى زيادة الانتاج والمساحات المزروعة من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات واستبدال استيراد المدخلات الزراعية. كما يكمن الهدف من هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود.واعتبر وزير الزراعة أن "توقيع المشروع هو بمثابة مدماك أساس في رسم صورة جديدة بين لبنان وباقي الافرقاء، وهي تترجم اليوم من خلال الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والفاو والـWFP وهي عبارة عن شراكة حقيقية في العقول والتوجهات والتخطيط والتنفيذ".وقال: "الاخوة السوريون في لبنان هم ضيوف اعزاء على قلوبنا ولا يمكن أن نسميهم نازحين لأنهم سيعودون حتماً إلى بلادهم عندما يصبح المجتمع الدولي جاهزاً، بالإضافة إلى الملفات المختصة بين الدولتين الشقيقتين سوريا لبنان".وشكر "الإتحاد الاوروبي لتمويله المشروع الذي تبلغ قيمته 15 مليون دولار، ومنظمتي الفاو وWFP".وأكد أن "المنحة التي يتم التوقيع عليها اليوم هي من اجل تعزيز قدرات المجتمعات المضيفة"، لافتا الى ان "لبنان اليوم هو أكثر بلد في العالم يستضيف اشقاء محبين رغم الازمات التي عانى ويعاني منها، الا انه لا يزال يتقدم الدول التي تضحي و تستضيف"، كاشفاً ان "الامور وصلت الى ما هي عليه لأن الجانب الإنساني يتقدم اولى اولويات الدولة اللبنانية".وأوضح أن هذا المشروع "يؤسس لأمن غذائي صلب مما يدعم سلاسل انتاج متكاملة وقطاع نباتي وحيواني منتج ويعوّل عليه وعلى قدراته في بناء الاقتصاد".وأكد ان "النجاح في مثل هذه المشاريع بحاجة إلى الاستدامة"، واعدا ان "تلك الاموال التي تدفع لن تصرف إلا في المكان الصحيح الذي يخدم الأهداف".