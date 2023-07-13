Advertisement

لبنان

دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين

Lebanon 24
13-07-2023 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1087195-638248660262158034.jpg
Doc-P-1087195-638248660262158034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه بعد التحريات والاستقصاءات التي قامت بها مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة، أوقفت كل من السوريين م.ه وع.ع ور.ح بجرم "الدعارة وإقامة علاقات جنسية جماعية في مدينة النبطية". وقد باشرت المديرية إجراء التحقيقات اللازمة.
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حراك المتعاقدين: لحل معضلة مستحقات متعاقدي الجنوب والنبطية
lebanon 24
13/07/2023 19:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاتير النبطية طالبوا بالإسراع في إنجاز بطاقات الهوية
lebanon 24
13/07/2023 19:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في محافظتي الجنوب والنبطية.... متعاقدو الأساسي طالبوا بتحويل مستحقات الأساتذة
lebanon 24
13/07/2023 19:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النبطية شيّعت صادق
lebanon 24
13/07/2023 19:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24

دعار

نبطية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2023-07-13
11:42 | 2023-07-13
11:20 | 2023-07-13
11:10 | 2023-07-13
11:08 | 2023-07-13
10:59 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website