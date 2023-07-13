دعارة وعلاقات جنسية جماعية في النبطية.. والامن يوقف المتورطين

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه بعد التحريات والاستقصاءات التي قامت بها مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة، أوقفت كل من السوريين م.ه وع.ع ور.ح بجرم "الدعارة وإقامة علاقات جنسية جماعية في مدينة النبطية". وقد باشرت المديرية إجراء التحقيقات اللازمة.

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