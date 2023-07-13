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لبنان

الجيش يوقف عصابة في منطقة الحمرا.. ما جنسيّة أفرادها؟

Lebanon 24
13-07-2023 | 10:59
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 12 / 7 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح منزل المواطن (ا.ف.) المطلوب بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، النشل والسلب بقوة السلاح، فرض الخوات، وأوقفته وضبطت في حوزته مسدسين وكمية من الذخائر وعبوتين من مادة باز الكوكايين.
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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الحمرا المواطن (و.ح) والسوريَّين (ب.م.) و(ع.م.) لإقدامهم على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، وإطلاق النار على شخص وإصابته، بالإضافة إلى تعاطي حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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