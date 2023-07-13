فضيحة" أهل البلد"

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة بعلبك اليوم بما سمي "فضيحة بيع تذاكر حفلة اهل البلد" والمخصصة لابناء المدينة لحضور حفلة المطرب ملحم زين ضمن مهرجانات بعلبك الدولية، حيث طالب عدد من أبناء المدينة النيابة العامة المالية بفتح تحقيق في اختفاء بطاقات حفلة "اهل البلد"، والتي سعّرت بخمسة دولارات للبطاقة الواحدة وتم طبع 2000 بطاقة، إلا أنه لم يتم بيع أكثر من مئتي بطاقة بعدما اختفت البطاقات المتبقية، التي تبين أنها تباع في السوق السوداء.

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وقد غصت ساحة بلدية بعلبك بأبناء المدينة الذين حضروا لشراء البطاقات الا انهم فوجئوا بعدم توافرها، وانها تباع في محيط القلعة بسعر 40$ للبطاقة الواحدة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة المالية بفتح تحقيق في الموضوع.

وحاول" لبنان 24" التواصل مع لجنة مهرجانات بعلبك لاستيضاح الامر الا ان احدا من اعضاء اللجنة لم يجب.